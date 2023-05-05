На території російського НПЗ "Ільський" знову вибух.

За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований безпілотником.

Він нібито атакував одну з установок, почалася пожежа, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення в російських пабліках.

Тем временем НПЗ Ильский в Краснодарском крае снова атакован и горит pic.twitter.com/oKHpehzFwM — IanMatveev (@ian_matveev) May 5, 2023

За іншими даними, вибух стався внаслідок роботи дивесрантів, які заклали вибухівку.

В Twitter вже з’явилися кадри нової «бавовни». Йде евакуація персоналу.

«Це сезонна міграція, спочатку летіли до України, тепер повертаються назад»,

«От жеж курці які»,

«Нова Чорнобаївка»,

«Повторення – мати навчання», «Невгамовні ЗСУ», - коментують користувачі Twitter.

Додамо, що це вже другий вибух на НПЗ "Ільський" за кілька днів. Вніч на 4 травня Ільський нафтопереробний завод нібито атакували чотири безпілотники, один з них упав, не долетівши, зате три інші вразили цистерни з паливом на заводській території.

Нагадаємо, також поідомлялось про велику пожежу в російській столиці. Там вогонь перекинувся зі складських приміщень на хостел і магазин.

Також продовжують палати пожежі на Уралі та Сибіру.

У Тюменській області горить село Успенка. Раніше пожежі знищили селище Борзя у Забайкаллі, а у Свердловській області понад 100 житлових будинків згоріли у селищі Сосьва.

З палаючої Успенки було евакуйовано майже 500 осіб, включаючи дітей із місцевого психдиспансеру.

Також повідомлялось про вибух у російському порту Тамань.