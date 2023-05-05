За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований безпілотником.
Він нібито атакував одну з установок, почалася пожежа, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення в російських пабліках.
За іншими даними, вибух стався внаслідок роботи дивесрантів, які заклали вибухівку.
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В Twitter вже з’явилися кадри нової «бавовни». Йде евакуація персоналу.
«Це сезонна міграція, спочатку летіли до України, тепер повертаються назад»,
«От жеж курці які»,
«Нова Чорнобаївка»,
«Повторення – мати навчання», «Невгамовні ЗСУ», - коментують користувачі Twitter.
Додамо, що це вже другий вибух на НПЗ "Ільський" за кілька днів. Вніч на 4 травня Ільський нафтопереробний завод нібито атакували чотири безпілотники, один з них упав, не долетівши, зате три інші вразили цистерни з паливом на заводській території.
Нагадаємо, також поідомлялось про велику пожежу в російській столиці. Там вогонь перекинувся зі складських приміщень на хостел і магазин.
Також продовжують палати пожежі на Уралі та Сибіру.
У Тюменській області горить село Успенка. Раніше пожежі знищили селище Борзя у Забайкаллі, а у Свердловській області понад 100 житлових будинків згоріли у селищі Сосьва.
З палаючої Успенки було евакуйовано майже 500 осіб, включаючи дітей із місцевого психдиспансеру.