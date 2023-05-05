Оккупанты могут нанести большой вред Запорожской атомной электростанции перед деоккупацией Энергодара.

Об этом в эфире Радио НВ заявила независимая экспертка по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

"Эксперты-атомщики должны заходить на ЗАЭС вместе с военными и саперами. Должно быть длительное разминирование. На мой взгляд оккупанты нанесут максимальный ущерб перед выходом. Или дистанционным подрывом или другим путем. Поэтому надо предусматривать худший сценарий.

Например то, что взорвалось возле машинного зала, где турбины, генераторы – это дорогостоящее оборудование, которое нужно определенное время, чтобы его произвести. Оккупанты не будут взрывать атомный реактор, но могут заложить взрывчатку в трубопроводы, через которые поставляется вода для охлаждения. Тогда нужно время, чтобы отреагировать.

Сложно предположить, насколько месяцев или лет Запорожская АЭС будет недееспособной. Потому что неизвестно, какой вред россияне могут причинить станции", - говорит Ольга Кошарная.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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Источник: Радио НВ