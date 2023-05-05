Пригожин своим заявлением о бегстве из Бахмута пытается сейчас создать условия, чтобы избежать ловушки.

Об этом заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в эфире Радио НВ.

"Это действительно очень интересное заявление от Пригожина. Мы слышали много раз, как он комментировал ситуацию в Бахмуте, рассказывал на протяжении последних месяцев, что именно благодаря группе "вагнер" и ему лично держится фронт и если они отойдут, то все посыплется. А минобороны рф и регулярная русская армия не производят абсолютно ничего и не дают "вагнеру" боеприпасов.

Он был гиперактивен в российском пропагандистском медийном пространстве и ему разрешали это делать. Очевидно, что Кремль делал это с таким прицелом, если ситуация на бахмутском направлении действительно будет сыпаться и там российская армия будет вынуждена отходить, то главным виновником назначат Пригожина.

Пригожин понял эту игру и он пытается сейчас создать условия, чтобы избежать этой ловушки. Там действительно все сыпется и Пригожин не хочет быть там, чтобы его не забросали этими "обломками".

С точки зрения российской пропаганды, тот, кто будет там на момент фиаско, тот и будет виноват. Поэтому сейчас идет очередной раунд борьбы между Пригожиным, Генштабом и Шойгу.

Это может быть индикатором того, что действительно россияне начинают отдавать себе отчет, что как минимум на бахмутском направлении для них все будет складываться максимально негативно", - говорит Тарас Жовтенко.

Напомним о катастрофе у "вагнеровцев" в Бахмуте: украинцам объяснили, что стоит за нытьем пригожина.

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Источник: Радио НВ