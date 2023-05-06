В этот раз в своем Telegram-канале Анита Луценко рассказала, как приготовить морковный суп.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Морковь – 500 г

Сельдерей (стебель) – 2 шт.

Лук порей (белая часть) – 2 шт.

Овощной бульон – 400 мл (вместо него можно взять соевое молоко, но следите, чтобы в составе не было сахара)

Зелень – по вкусу

Красный острый перец – по вкусу

В кастрюле с толстым дном несколько минут тушим с маслом и 2 ст. ложками воды лук порей и сельдерей. Чистим морковь и нарезаем ее на кружочки 1-2 см. Добавляем морковь в кастрюлю и тушим все еще несколько минут.

Далее добавляем бульон или соевое молоко и варим до мягкости моркови. Овощи вместе с жидкостью отправляем в блендер, солим и перчим по вкусу. Доводим до однородной смеси. В готовый суп добавляем любую зелень по вкусу.

Ранее Анита Луценко советовала приготовить рыбу с чесночно-лимонным соусом. Для этого берем:

филе белой рыбы – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

сок одного лимона

петрушка – несколько веточек

соль, перец – по вкусу

Рыбу натираем солью и перцем и выкладываем на смазанную маслом сковороду. Накрываем крышкой и жарим до золотистого цвета с обеих сторон. Петрушку мелко нарезаем, добавляем чеснок и лимонный сок, перемешиваем и поливаем этим соусом готовую рыбку.

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