В этот раз в своем Telegram-канале Анита Луценко рассказала, как приготовить морковный суп.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Морковь – 500 г
- Сельдерей (стебель) – 2 шт.
- Лук порей (белая часть) – 2 шт.
- Овощной бульон – 400 мл (вместо него можно взять соевое молоко, но следите, чтобы в составе не было сахара)
- Зелень – по вкусу
- Красный острый перец – по вкусу
В кастрюле с толстым дном несколько минут тушим с маслом и 2 ст. ложками воды лук порей и сельдерей. Чистим морковь и нарезаем ее на кружочки 1-2 см. Добавляем морковь в кастрюлю и тушим все еще несколько минут.
Далее добавляем бульон или соевое молоко и варим до мягкости моркови. Овощи вместе с жидкостью отправляем в блендер, солим и перчим по вкусу. Доводим до однородной смеси. В готовый суп добавляем любую зелень по вкусу.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
"Прямое попадание в дом": россияне сбрасывают авиабомбы, последствия ужасные
Заработная плата нардепов: стало известно, сколько получают в Верховной Раде
"Говорили же, что "бавовны" будет вдоволь": в Москве бушует сильнейший пожар
Операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров"
Ранее Анита Луценко советовала приготовить рыбу с чесночно-лимонным соусом. Для этого берем:
- филе белой рыбы – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сок одного лимона
- петрушка – несколько веточек
- соль, перец – по вкусу
Рыбу натираем солью и перцем и выкладываем на смазанную маслом сковороду. Накрываем крышкой и жарим до золотистого цвета с обеих сторон. Петрушку мелко нарезаем, добавляем чеснок и лимонный сок, перемешиваем и поливаем этим соусом готовую рыбку.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.