Российские силы в Брянской и Курской областях могут готовить провокации с переодеванием в украинскую форму. Однако, такие действия россиян никак не повлияют на ход войны. К тому же, они не первые, кто такое может сделать – в истории уже есть подобные примеры.

Об этом в эфире ТСН рассказал украинский военный аналитик, полковник Петр Черник.

По его словам, нужно быть готовыми к любим провокациям со стороны россиян в приграничных областях, например, в Брянской и Курской. Однако, принципиально такие действия никак не повлияют на ход войны в целом. Это больше направлено на внутреннюю аудиторию и пропаганду.

"Сами себя опять же могут атаковать и подать это как атаку украинцев в общем пропагандистском совещании, которое им крайне необходимо, что называется: "Вставай страна огромная". Мы об этом уже говорили. Вариаций провокаций может быть множество. Кстати, тоже ничего нового. В 39 году Вторая мировая война также началась с переодевания немцев в польскую форму, чтобы таким образом вспоминать поляков, что они начали войну. Почему и этот пример привожу? Российская нация сегодня находится на высшей точке шизофренического фашизма. А я бы даже сказал нацизму. Как говорил великий Уинстон Черчилль, фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Вот и еще имеем подтверждение тому, что они не излечимо больны своим новейшим нацизмом. Или такие провокации каким-то образом повлияют на ход этой войны? Никоим образом", - сказал Петр Черник.

Напомним, Ситуация хуже, чем перед распадом СССР: Кремль пошел на отчаянный шаг, чтобы мобилизовать население.

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