В ночь на 3 мая беспилотник атаковал один из куполов Кремля, видео этого момента мгновенно облетело соцсети. Российские пропагандисты тут же поспешили обвинить в ударе Украину. Однако, не все так однозначно, как хотят подать оккупанты. Вероятно, этот удар – операция самих россиян с конкретными целями.

Об этом в ютуб-эфире "24 канала" рассказал полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, есть вопросы и к подлинности видео со взрывом на куполе Кремля, и к тому, кто какие цели преследовал, нанося эти удары.

"А вот удар по куполу, если он был реальный, потому что там еще вопросы по аутентичности самой записи, и есть моменты, связаны с некоторыми вопросами по выполнению такого рода задач, это еще не подтвержденная тема. Скорее всего, одна из основных задач – это все-таки открыть окно возможностей для отмены парада. То есть, у них до 9 мая, даже на 9 мая утром, у них будет открыто окно возможностей по конкретной отмене всего парада на 9 мая, ссылаясь на такого рода действия", - рассказал Роман Свитан.

Также эксперт рассказал о других планах путина связанных с атакой на кремль. Так, возможно во время парада, если он все-таки состоится, ранят или убьют президента Кыргызстана, который единственный согласился посетить этот парад. Тогда у путина появится возможность взывать к ОДКБ для их вступления в войну с Украиной.

Еще одна из версий для этой атаки – поднятие боевого духа россиян, которые несмотря на все свое "величие и воинственность", почему-то не хотят погибать на войне в Украине, и очереди в военкоматы не стоят.

Напомним, Ситуация хуже, чем перед распадом СССР: Кремль пошел на отчаянный шаг, чтобы мобилизовать население.

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