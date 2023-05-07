Позиции путина ослабли в глазах его окружения, которое раньше его боялось - теперь они говорят совсем другое нежели год назад.

Когда президент россии принял решение о вторжении в Украину, он общаел своему окружению и населению, что бои не продляться больше месяца, а Киев и вовсе удастся захватить за три дня. когда этого не произошло, путин начал терять свои позиции.

Политтехнолог Ростислав Мурзагулов, который имеет выходы на депутатов Госдумы рф, в эфире "24 Канала" рассказал, что говорят в окружении президента россии о провале в войне.

По словам эксперта позиции путина ослабли в глазах его окружения, которое раньше его боялось. К сожалению, только спустя год появилось понимание того, что российской армии не победить.

"Обещал Киев за три дня, но не смог и позиции ослабли. Странно, что раньше этого не появилось. Еще два года назад было понятно, что путин сделает что-то отвратительное, что-то такое, что будет связано с Украной. То есть это было настолько очевидно до войны, что сомнений не возникало. Ведь путин всегда так поступал и отправлял танки", - отметил Ростислав Мурзагулов.

Он также рассказал, что все говорили еще год назад в личном общении, что им не нравится, что происходит, но у путина есть секретные ходы и он быстренько все исправит. К тому же ставили в пример аннексию Крыма и территорий Грузии, где россия смогла осуществить свои замыслы. Теперь звучат совершенно другие мысли.

"Сейчас 90% понимают, что российская армия проигрывает, а у путина нет выхода из этой ситуации. Они начали говорить более адекватные и правильные вещи. Например, я чаще всего слышу, что они признают свой провал и паттовую ситуацию, что у них все разворовано и нет никакой "второй" армии мира. При этом они говорят, что теперь им нельзя проигрывать иначе им всем конец", - поделился Ростислав Мурзагулов.

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