4 мая над Киевом была сбита ракета "Кинжал" - ее особенность в том, что она считается гиперзвуковой и якобы "сбить невозможно".

Новость прокомментировал журналист Иван Яковина.

"Я был в Киеве в этот момент, была воздушная тревога и через пару минут раздались звуки взрывов и на этом тревога закончилась. Я не сразу понял, что это было. Сначала подумал, что это была баллистическая ракета типа "Искандер". Но все-таки это оказался "Кинжал".

Считалось, что эту гиперзвковую ракету сбить вообще невозможно, а ее сбили и это показывает то, что очень хорошо работает система ПВО. Скорее всего, это были "Patriot", что не может не порадовать американцев. Потому что больше всего из российского оружия они боятся даже не ядерного, а гиперзвукового. Но выяснилось, что это "гиперзвуковое" оружие - фуфло, как и почти все российское.

Что интересно, это случилось 4 мая - на следующую ночь после удара по Кремлю беспилотниками. Я предполагаю, что путин в качестве мести отдал приказ ударить по Банковой или какому-то важному украинскому объекту на следующий же день и чтобы оно точно попало. И пульнули они этим "Кинжалом", но не получилось. Это означает, что последний козырь выбит из рук российской армии", - отметил Иван Яковина.

Напомним, Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные таки сбили российскую ракету "Кинжал".

К слову, операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров".

Как сообщала Politeka, что только за прошедшие сутки, 5 мая, оккупанты в Донецкой области убили 6 украинцев.

Также Politeka писала, что взрывы прогремели в Крыму, оккупанты перекрыли мост: "Всех разворачивают обратно".

Источник: НВ