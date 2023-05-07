На официальной странице Патрона в Instagram сообщили, что 6 мая враг расстрелял шестерых сотрудников ГСЧС во время выполнения их задач в Херсонской области. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения.

"Расстреляны, хотя было видно, что они не военные. Что они очищают территорию, которую эти отбросы вынуждены были покинуть с позором. Это огромное горе для меня лично и для всей нашей семьи ГСЧС. Мы выражаем свои соболезнования родственникам и друзьям погибших. Буду мониторить ситуацию с ранеными и доложу вам", - написали в ГСЧС от имени знаменитого пса.

Также украинцев просят о финансовой помощи для лечения пострадавшим. Сделать это можно через официальный фонд Патрона.

"А теперь врагу: если ты думаешь, что герои без оружия не знают, что такое месть — ты глубоко ошибаешься. Мы никогда не забудем. И мы очень в тесном контакте с теми, у кого это оружие есть. Я прошу всех, кто видит этот текст — пролистать фото, и увидеть фото погибших. Я хочу, чтобы их увидел мир. Я очень прошу распространить этот пост, чтобы весь мир еще раз убедился, что russia is a terrorist state", — подчеркнул сммщик Патрона.

Погибшие специалисты ГСЧС: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

Также Politeka писала, как выглядит самая жуткая позиция ВСУ в 200 метрах от окупантов, кадры.