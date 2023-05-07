На своей странице в Instagram Кристина Орбакайте прокомментировала смерть своего друга, известного режиссера и клипмейкера Михаила Хлебородова.

"Ушёл от нас талантливый режиссёр, скромный и обаятельный человек, невероятный профессионал - Михаил Хлебородов. В памяти навсегда останутся его видео и кино работы. 💔 Покойся с миром 🙏", — написала певица под кадрами из клипа на их совместную с Аллой Пугачевой песню "Опять метель".

Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет. Он прославился тем, что снял несколько клипов для групп «Мумий Тролль», «Моральный кодекс», «Маша и медведи», ДДТ, для Лаймы Вайкуле и многих других артистов. Хлебородов также был создателем фильмов «Параграф 78» и «Курьер из „Рая“», режиссером и продюсером сериалов.

Отметим, Алла Пугачева после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. Артистка высказалась против войны, развязанной россией против Украины, но ее старшая дочь Кристина Орбакайте продолжает молчать.

Накануне Орбакайте также почтила память дизайнера Валентина Юдашкина, который умер 2 мая: "Прощай, любимый и такой родной, Валечка 💔 Светлая и очень красивая память 🙏".

Также напомним, что россияне придумали новую месть мужу Пугачевой Галкину.

Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и осудила нападение рф на Украину.