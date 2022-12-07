Цькування родини співачки Алли Пугачової, яка залишила Росію і тепер живе в Ізраїлі, набирає обертів.

Так, росіяни не залишили поза увагою реакцію доньки Пугачової Христини Орбакайте на нову різку заяву її матері.

Нагадаємо, Алла Борисівна, яка зайняла антивоєнну позицію, показала свій вигляд із вікна в Ізраїлі та розповіла, як справляється з цькуванням.

«Дивлюся на небо і кажу: «Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварюк, лицемірів та брехунів, бо не знають вони, що творять», - написала Пугачова на своїй сторінці в Інстаграм.

На публікацію відреагувала Христина Орбакайте – поставила смайли у вигляді серця та складених у молитві рук.

Ця реакція настільки розсердила росіян, що на адресу Орбакайте полетіли гнівні коментарі:

«Місце вашої Алли на російській естраді зайняла Ірина Аллегрова, яка заспівала пісню Молитва, присвячену героям СВО, а також Шаман, який пише найкращі пісні за останні 20 років. Спасибі Пугачовій, що поїхала з країни»,

«Геть із Росії!», «Тим часом донечка збирає бабло по російських містах і кричить «я вас любою» … лицемірство …..сімейки…», «Коли ви поїдете з нашої країни за мамою? Скоріше б уже»,

«Просвітите, кого ж так ненавидить родина ПугачовоГалкіних, президента, з рук якого приймала нагороди? Народ, який ніс, можливо, останні гроші та куплені дорогі букети на їхні концерти? Виїхали, та й добре. Живи і не хули свій народ і свою країну...».

Нагадаємо, подруга Пугачової Лайма Вайкуле також поставила росіян на місце.

Також повідомлялося, що Максим Галкін показав росіянам наслідки обстрілів України.

Раніше Пугачова попросила внести її до списку "іноагентів" слідом за Галкіним і вперше засудила напад Росії на Україну.