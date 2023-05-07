В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко поделилась с украинцами рядом полезных советов, которых сама придерживается.

"Понимание здорового, нормально питания настолько искажено, что есть ощущение, что чтобы быть здоровой и стройной, ты должна сидеть на диете. А когда срываешься, то напичкаться всем подряд. И здесь есть момент, чем меньше ешь - тем медленнее обмен веществ. труднее худеть каждый следующий раз", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Поэтому тренер назвала 9 своих правил питания:

есть нужно то, что нравится пицца, торты, шампанское – это не зло. Зло - когда этого слишком много или это основа рациона если есть лишний вес – это значит, что ты ешь больше чем нуждается организм. Лишний вес – это проблемы со здоровьем макароны, каши, хлеб – обычная составляющая рациона овощи в любом виде: салаты, супы, рагу, на гриле – это хорошо, потому что это дает нам витамины и клетчатку. мало еды, зацикленность на диетах, ограничение, желание быть слишком худой – это слишком напряженная и сложная жизнь пей воду вместо сладких напитков не переедай жира и углеводов, добирай белок (растительный и животный)

И последнее: "Еда – это привычки, которые можно менять, но пока их меняешь – тебя знатно колбасит, если не колбасит, то вряд ли изменишь) 🤫🤞🏻".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.