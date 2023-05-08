Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ОК Юг, россияне ударили ракетами по Одесчине.

"Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Пока данных о пострадавших не поступало.

«Не вышло со светом, теперь будут уничтожать еду»,

«Бог может рассердиться. Карма будет жестче»,

«Карма их догонит, будут страдать за все свои преступления»,

«Жизнь бумеранг, они будут гореть в аду вечно» , – комментируют новую ракетную атаку пользователи соцсетей.

Напомним, минувшей ночью по Украине звучала масштабная воздушная тревога. Враг также атаковал Киев.

«В Шевченковском районе столицы, вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. Повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Работает переносной лафетный ствол, пламя сбито, работает ГСЧС и газовая служба. Информация по пострадавшим уточняется», - говорилось в сообщении КМВА.

Также сообщалось, что в Соломенском районе вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 т, есть утечка, без пожара.

Напомним, внезапно умер скандальный российский актер, который хотел воевать против украинцев.

Как сообщала Politeka, Пригожин начал подготовку к "большой смуте" в России.

Также Politeka писала, что Украина выбила последний козырь из рук армии оккупантов.