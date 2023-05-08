Только с начала мая, за первые 8 дней месяца, рашисты совершили уже 4 воздушных атаки, сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА.

«Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БпЛА. По предварительной информации, это были иранские боражирующие боеприпасы «Shahed», которые атаковали столицу из разных направлений», - говорится в сообщении.

Минувшей ночью в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов

«К сожалению, по информации на данный момент – в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили», - рассказали в КМВА.

Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в результате атаки.

«Три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один – в Святошинском», - сообщал Кличко минувшей ночью.

Двое пострадавших в Святошинском районе госпитализировали медики.

Позже мэр Киева сообщил о новых взрывах – произошло падение обломков БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе.

Оккупанты ночью атаковали Украину иранскими "Шахедами" - 35 из 35 дронов уничтожили силы ПВО. Об этом сообщили в Генштабе.

Также, продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Прошлой ночью от ракетных атак вздрогнула Одесчина – произошел страшный пожар.

Такж сообщалось, что внезапно умер скандальный российский актер, который хотел воевать против украинцев.

Кроме того, Politeka писала, что Пригожин начал подготовку к "большой смуте" в России.