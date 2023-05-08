На Пригожина, судя по всему, нашли управу, предположил публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох, комментируя очередное заявление «повара Путина».

Напомним, основатель "Вагнера" Пригожин заявил, что минобороны России пообещало ему достаточно боеприпасов для продолжения боев. Ранее он грозился вывести "вагнеровцев" из Бахмута, если этого не сделают.

Как предполагает Кох, Пригожин резко передумал уходить с позиций после разговора с Кадыровым.

«Ответов Пригожина мы не знаем. Но и этого хватает, чтобы понять, что на Пригожина нашли управу: это Кадыров. Он вежливо сказал храброму повару: ты погоди уходить с позиций, не надо, так себя мужчины не ведут. И вообще, к тебе сейчас приедет мой человек и все объяснит.

Сказанного оказалось достаточно, чтобы Пригожин сдулся и забрал все свои слова назад», - размышляет Кох, констатируя, что так и остается загадкой, как устроена кремлевская иерархия.

Мол, Шойгу с Герасимовым никак не могли заткнуть пригожинский фонтан красноречия, а один звонок Кадырова быстро «привел его в чувство» и Пригожин тут же кинулся обратно в окоп.

В свою очередь российский политолог Аббас Галлямов отмечает, что по итогам всех скандалом Пригожин все же оказался в выиграше:

«Он зафиксировал, что воюет совсем не в идеальных условиях, поэтому ответственность за поражение ляжет на него в минимальной степени. К тому же хозяин «Вагнера» в любой момент может опять заявить, что боеприпасов ему так и не дали…».

Напомним, Пригожин начал подготовку к "великой смуте" в россии.

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