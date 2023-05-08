«Ужасно и больно», «Царство небесное и вечное спокойствие невинно убиенным», «Никто из нас не забудет и не простит».

Так украинцы комментируют страшную трагедию, которая произошла в Луганской области, пишет Politeka.net.

О ней рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации.

Жертвами трагедии стали десятки невинных украинцев. По словам Гайдая, тот день никогда не сотрется из его памяти.

«Ровно год назад россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке. Там прятались более 90 жителей непокоренного поселка. Люди тянули с эвакуацией и надеялись, что тот подвал защитит их от русских извергов. Целые семьи, дети…

Температура, которая возникла после взрыва, была адской... они сгорели живьем… селяне говорили, что крик был нечеловечным…», - рассказал Гайдай.

Спасатели извлекли из-под завалов около трех десятков живых и продолжали спасательную операцию, но оккупанты продолжали обстрелы и атаки.

Оставшимся под руинами россияне просто не дали шанса на спасение.

«Более полусотни человек навсегда остались под завалами школы… мы их так и не достали… не похоронили по-человечески…», – рассказал Гайдай.

В этот день он получил еще одну страшную новость. В результате вражеского обстрела погибли два мальчика в Приволье, позже еще одна девочка скончалась в больнице.

«Еще три ребенка, которых лишили жизни в тот день…Такими были все дни с 24 февраля в Луганской области. Россияне утопили в крови каждый день», - отметил Гайдай, добавив, что победа будет за Украиной, а оккупантов ждет месть.

Напомним, минувшей ночью в результате ракетной атаки вспыхнул страшный пожар в Одесской области.

Также сообщалось о новых взрывах в Киеве – столица пережила масштабную атаку дронов-камикадзе.

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