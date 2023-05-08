Страшный пожар произошел в жилом доме в селе Мусийки Киевской области.

В момент начала возгорания в доме находился отец и шесть его малолетних детей, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.

В результате трагедии погибла 7-летняя девочка. Ребенок отравился угарным газом.

«Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети», – сообщили в полиции.

На месте работают правоохранители и ГСЧС.

На фото с места трагедии можно увидеть, что огонь полностью уничтожил деревянный дом семьи.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила страшную атаку "шахедов". Оккупанты запустили почти 60 «шахедов». 36 из них летели на столицу.

В результате падения обломков дронов вспыхнули пожары.

Также сообщалось о страшном пожаре в Одесской области в результате ракетного удара.

Позже стало известно, что под завалами разрушенного в результате атаки склада извлекли тело охранника

Ранее он считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что под завалами школы погибли десятки украинцев, которых оккупанты не дали спасти.

Были опубликованы фото и подробности трагедии.