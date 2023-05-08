В момент начала возгорания в доме находился отец и шесть его малолетних детей, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.
В результате трагедии погибла 7-летняя девочка. Ребенок отравился угарным газом.
«Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети», – сообщили в полиции.
На месте работают правоохранители и ГСЧС.
На фото с места трагедии можно увидеть, что огонь полностью уничтожил деревянный дом семьи.
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Напомним, минувшей ночью Украина пережила страшную атаку "шахедов". Оккупанты запустили почти 60 «шахедов». 36 из них летели на столицу.
В результате падения обломков дронов вспыхнули пожары.
Также сообщалось о страшном пожаре в Одесской области в результате ракетного удара.
Позже стало известно, что под завалами разрушенного в результате атаки склада извлекли тело охранника
Ранее он считался пропавшим без вести.
Также сообщалось, что под завалами школы погибли десятки украинцев, которых оккупанты не дали спасти.
Были опубликованы фото и подробности трагедии.