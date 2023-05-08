К примеру, в своем Telegram-канале Анита Луценко советует украинцам приготовить салат из моркови, яблока и сыра. Все очень просто. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

🥕морковь - 100 г

🍏яблоко - 100 г

🧀сыр фета - 30 г

Натираем яблоко и морковь на терке, смешиваем. Сыр или тоже натираем, или нарезаем кусочками и добавляем в салат.

Также звезда "Зважені та щасливі" дала свой рецепт сырников.

Пастообразный творог 250 г

1 яйцо

2 ст л муки

1 ч.л сахара

Ваниль

Все смешиваем. Делаем из этой массы шарики и с помощью ножа формируем сырники. Немного обжариваем на подсолнечном рафинированном масле, а затем выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем запекаться в духовку до готовности.

Еще один рецепт от Аниты Луценко – фисташковые протеиновые конфеты. Для их приготовления берем:

🥣80 г овсяных хлопьев

🥄40 г протеинового порошка

🥜2 ложки арахисовой пасты

🍯2 ложки меда

🥛80 г йогурта

🍫80 г темного шоколада 85%

🥥кокосовая стружка, фисташки или другие орешки для украшения

Хорошо смешайте все ингредиенты (блендером или вилкой) и сделайте 9-14 шариков. Шоколад растопите, полейте им конфеты и посыпьте измельченными фисташками. Ставим конфеты в холодильник на 10 минут, чтобы шоколад застыл.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.