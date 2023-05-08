Сейчас многие мировые политики повылазили и кричат о мирных переговорах Украины и рф.

Появилась интересное заявление представительницы президента Украины в Крыму - Тамилы Ташевои. Она публично заявила, что ряд иностранных политиков уговаривает Украину не пытаться освободить полустров Крым.

Политолог Николай Давидюк в эфире "24 Канала" рассказал, какие именно страны и политики объединились за сдачу оккупантам территорий Украины.

По его словам, сейчас многие мировые политики повылазили и кричат о мирных переговорах Украины и рф. Более того, они пытаются убедить всех вокруг, что без них якобы невозможно закончить войну.

Николай Давидюк уточнил, что ко всему прочему западные политики, которые объединились за сдачу оккупантам территорий Украины, разделились на два лагеря. Одни с Украиной заигрывают и угрожают - уже другие. В частности, пугают тем, что якобы освобождение Крыма приведет к ядерному удару со стороны рф.

"Мы можем видеть такую ситуацию в некоторых европейских странах. Например, президент Франции очень сильно начинает сближаться с Китаем. Франция с нами пытается заигрывать, а Китай тем временем пытается давить. Бразилия также давит. К тому появился такой политик, как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и заявил, что мирные переговоры между рф и Украиной обязательно должны быть", - отметил Николай Давидюк.

При этом политолог отметил, что украинские дипломаты дают постоянно понять, что уступок территорий не будет.

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