Украинская армия, как можно дольше держала там российскую армию, чтобы атаковать одним махом.

Украинская армия готовится к наступлению и проводит глубинную разведку боев. К тому же идетуничтожение нафтовых баз и складов оккупантов. Более того, сейчас ВСУ одним махом готовятся атаковать армию рф в двух местах.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала".

По его словам, Запорожский и Херсонский фронт с военной точки зрения невозможно удержать.

"Там не за что удержаться и где спрятаться, их позиции упираются в море. То есть,как только ВСУ начнут наступать - россияне попытются сбежать. Они будут отходить по плану отхода. Еще летом прошлого года мы могли освободить эти два места, но тогда не было сил освободить Крым. Мы могли выйти на Азовское побережья, но стояли бы в невыгодном положении: без нужного колличества снарядов. Сейчас все изменилось", - подчеркнул Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что в украинских войсках на Запорожском и Херсонском направлениях прекрасные оборонительные позиции, которые подходят для начала наступления. Роман Свитан подчеркнул, что тем временем у россиян очень плохие позиции.

В таком режиме ВСУ продержали россиян и тем временем собрали силы, чтобы одним махом атаковать армию рф.

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