Минувшей ночью украинская столица пережила уже пятую воздушную атаку с начала мая.

Нынешняя ночная атака была осуществлена ​​с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, пишет Politeka.net со ссылкой на КГВА.

«Напомню, что накануне рашисты намеренно задействовали рекордное количество «Shahed», чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева.

Но, как и на фронте, планы агрессора провалились. Выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично!», - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей.

«С максимальной плотностью и мощностью нападения именно к 9 мая! Это проявление настоящего культа «Победобесия» - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!», - отметил Попко.

К счастью, попаданий не зафиксировано. Предварительно без жертв и серьезных разрушений.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор.

Горящий обломок потушили. Пострадавших и поверждений нет.

Тем временем в сети начали появляться фото обломков ракет на улицах столицы.

Как сообщалось, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. А в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Кроме того, появилось фото с места падения огромного обломка ракеты. Он рухнул во двор частного жилого дома.

Кроме того, на Киевщине после атаки обнаружили огромную воронку.

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