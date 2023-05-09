Российская федерация продолжает массированные обстрелы мирного населения Украины, потому что не могут ничего добиться на фронте. От начала мая армия рф активно использует дроны и ракеты.

Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" предупредил, что российские оккупанты выбрали мишень для новых обстрелов.

По словам офицера ВСУ, сейчас россияне пытаются истощить ППО украинской армии. К тому же все указывает на то, что рф готовит новый массированный удар на свой идеологичный праздник - 9 мая или же в ближайшие дни после него.

"В первую очередь они хотят источить наше ППО и обнаружить места, где оно стоит. Наши установки сейчас приоритетная цель для атак. Потому очень активно также работает агентура рф. Я прошу украинцев очень внимательно относится к появлению незнакомых людей, которые что-то фотографируют возле военных объектов", - отметил Тарас Березовец.

При этом офицер ВСУ отметил, что сейчас для россиян также в приоритете - обстрел Киева.

"В Киеве находится большое колличество государственных и военных учреждений, которые становят огромный интерес для рф - их они просто желают уничтожить. Также они хотят получить тут информацию о современных установках ППО", - добавил Тарас Березовец.

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