ВСУ начнут контрнаступление, когда для этого будет "удачное время", сейчас армия Украины готовит почву для атаки.

В последние дни по позициям, складам и нефтебазам оккупантов прилетают точечные удары. ВСУ и партизаны создают проблемы для армии рф по всей линии фронта. Но это только начало.

Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" рассказал, что ВСУ готовят неожиданную и мощную атаку по позициям оккупантов.

По его словам, финальный самый массированный удар ВСУ еще впереди и оккупантам будет очень трудно его остановить.

"Будет гореть и взрываться. Самый мощный удар будет нанесен в самый последний момент перед наступлением украинской армии. Подготовка уже началась. Сейчас просто уничтожаются самые большие склады с топливом и вооружением. Неизвестные БПЛА долетают уже до территории россии, очень далеко от фронта. Там также ведутся диверсии на железных дорогах, складах и военных заводах", - отметил Тарас Березовец.

Офицер ВСУ также отметил, что пограничные города россии незащищены, потому что рф не хватает для этого ни сил, ни вооружений. Та же самая ситуация происходит и во временно оккупированных населенных пунктах Украины.

Тарас Березовец отметил, что Украина имеет полное право на нанесение ударов по территории рф, ведь именно россия напала. Потому им просто прилетает зеркальный ответ.

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