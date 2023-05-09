Польша передала Украине истребители МиГ-29 в колличестве 10 единиц. До этого в апреле ВСУ передали еще 8. Кроме этого Словакия также передала украинским защитниками авиацию - 13 единиц МиГ-29.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" объяснил, почему радоваться преждевренно.
По его словам, переданные самолеты составляют бригаду из МиГ-29. При этом они не стали усилением для летчиков ВСУ, а лишь перекрыли те потери, которые произошли на протяжении чуть больше года войны. Хотя в этом и есть положительный момент - ведь важно иметь хоть какую-то авиацию перед наступлением.
Роман Свитан уточнил, что переданные истребители не сильно отличаются от тех, которые были на вооружении украинской армии.
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"Просто они более совершенно скомпонованы, там стоит новая система оповещения и навигации. И некоторые из этих МиГ-29 оборудованы подвесами для натовских вооружений. На них сразу же можно нести "Гарпуны" или даже "Storm Shadow" ракеты", - отметил полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан также заявил, что наши умельцы обязательно придумают, как нести другие ракеты на переданных самолетах. При всем этом, полковник запаса ВСУ уточнил, что МиГ-29 даже до половины недотягивают к вооружениям натовских самолетов.
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