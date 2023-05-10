В последние недели, и особенно вокруг "сакральной" для россиян даты 9 мая участились ракетные и дроновые атаки на Украину. В частности, и после удара по Кремлю, который скорее всего сделала сама россия. Однако, скорее всего это не связано с планируемым контрнаступлением ВСУ, россияне просто "вынюхивают" новые системы ПВО, которые поставили в Украину западные партнеры.

Такое мнение выразил военный эксперт Петр Черник в ютуб-эфире "Фабрики новостей".

По словам военного, сейчас ракетные удары россии не такие частые, как были, например, в октябре, ноябре и декабре прошлого года. К тому же, если тогда оккупанты пытались разбить украинскую энергетическую инфраструктуру, то сейчас они охотятся на системы ПВО.

"Ну они не являются такими частыми. Чаще атаки были в ноябре и в декабре прошлого года. Напомню, в декабре был самый большой ракетный залп за весь месяц, который суммарно составил более 233 ракет, а самая массовая атака с октября месяца, когда они начали бить по нашей инфраструктуре, это середина ноября – чуть больше 90 ракет. В апреле вообще даже до 30 не дошел этот показатель, но активизировавшись в мае.

Почему это есть? И надо еще понимать такой интересный тактический прием, как большое количество авиации – поднимают более 10 стратегических ракетоносцев, но запускают небольшое количество ракет. Ну скажем, тот же Ту-95мс может нести на борту 8 Х-101 или 6 Х-555. Однако при большом количестве авиации не велико количество ракет. Почему? К нам в начале мая зашли, ну немного раньше, но полноценно уже начали работать – MIM-104 Patriot. Россияне забуксировали под Бахмутом, а их пропаганда нуждается в бесконечном топливе. Так вот, такой тип залповки ракет, ни что иное, как прощупывание купола нашей обороны с целью вычислить, где те наши установки находятся. Они на правду очень и очень хотят подстрелить хотя бы одну машину. Удастся ли это им? На мой взгляд – нет. Вот что нужно понимать в нынешних авиационных ударах, это мой личный взгляд", - заявил Петр Черник.

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