О трагедии сообщила сама Бачинская, пишет Politeka.net.

Отец Бачинской погиб на фронте, борясь за свободу и независимость Украины.

«Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня», – рассказала гимнастка.

Обращаясь к родному человеку, Бачинская выразила уверенность: "Знаю, ты попал в лучший мир".

19-летняя Анастасия Бачинская является Мастером спорта международного уровня по спортивной гимнастике. Бачинская становилась чемпионкой Европы в командном первенстве, чемпионкой Европейских игр в свободных упражнениях, двукратным бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр.

В 2022 году Бачинская сообщила, что идет из профессионального спорта.

Добавим, в Нетишине на Хмельнитчине провели в последний путь Ярослава Савченко, солдата минометного взвода минометной батареи воинской части А7376. Герою было всего 22 года.

Он погиб 28 апреля от рук российских окупантов вблизи населенного пункта Васюковка Донецкой области.

«Как только началась полномасштабная война, Ярик вместе с другом, не смотря на свой молодой возраст, актерское призвание и художественную душу, стали к оружию и ушли защищать страну от оккупантов» — написал в соцсети товарищ погибшего Юрий Терентьев.

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