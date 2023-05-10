Президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве 9 мая, но дроны не нанесли удар по такому случаю.

В ночь на "сакральное" 9 мая солдаты рф нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Тем временем украинские дроны не полетели на Красную площадь, хотя были готовы к нанесению удара по военным объектам рф.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" объяснил, почему удара не произошло.

По его мнению, здесь присутствует элемент договоренностей, которые были достигнуты руководством неких стран. Возможно, в них учавствовала и сама Украина. Полковник запаса ВСУ также заметил, что смотря парад рф, можно заметить, как во всем прослеживается след одной страны.

"Скорее всего за этим стоит Китай. Попытался Си Цзиньпин спасти морду-лица путина и провел парад на Красной площади. Это китайский парад. Так как за день до парада Си приказал лидерам так называемого китайского стана это - Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргистан - появиться на площади", - отметил Роман Свитан.

Роман Свитан добавил, что именно таким образом китайский лидер гарантировал безопасность путина. Ведь ясно же, что Украина не будет атаковать лидеров других стран. Потому они всегда находились возле презилента рф, словно закрывая со всех сторон.

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