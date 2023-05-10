У Украины есть ресурсы, необходимые для возвращения оккупированных россией территорий, но к этим заявлениям добавляется одно "но".

На протяжении года Украина просит о дальнобойных ракетах и современных истребителях F-16. Но союзники все еще не решаются передать их и находят постоянные оправдания. К тому же в последнее время складывается такое ощущение, что Украина получила от союзников циничный приказ о наступлении.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, а также рассказал об этом более детально.

Эксперт напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что Украине передали необходимое колличество вооружения. Но при этом тот акцентировал, что его хватит для возвращения границ до 24 февраля 2022 года. То есть, он прямым текстом приказал ВСУ не заходить в оккупированный Крым.

"Это не намек, это конкретный приказ: вот вам железо, но можете освободить ровно сколько, сколько мы договаривались 27 марта 2022 года. Напомню, что тогда в Стамбуле наше руководство предложило рф отдать Крым и Донбассам россиянам на 15 лет. Вот к этим договоренностям оперируют наши союзники", - отметил Роман Свитан.

При этом он подчеркнул, что с начала войны россии против Украины, ВСУ ни на метр не продвинулись за границы 24 февраля 2022 года. В то же время украинские защитники уже стоят на них и непонятно, почему не переходят за эту грань.

"То есть, если будем освобождать лишь территорию, которую рф заняла после 24 февраля, тогда становится понятным, что это договоренности. Это называется обман народа, когда нас будут водить по кругу, вернуться обратно и спросить: "Готовы ли вы здать Крым?". Вопросов много, но ответов никто не дает. Повторюсь мы ни метра не переступили с границ 24 февраля",- подтожил Роман Свитан.

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