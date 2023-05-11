Будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет очень мощным и может произойти в любой момент.

Наступление украинских защиников все еще не началось. Сейчас бойцы ВСУ проводят разведку боем. К тому же запускают дроны, которые уничтожают российские нафтобазы и склады с вооружением.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Фабрика Новин" рассказал, почему наступление ВСУ задерживается несмотря на улучшение погоды.

По его словам, наступление будет длиться не один месяц. Чтобы его начать бойцам ВСУ нужно аккумулировать оружие и все необходимые им боеприпасы. К тому же продолжительность операции будет зависеть от того, как пойдет это наступление.

"Возможны два сценария. Первый - оборона врага начнет сыпать и он будет вынужден отходить, в панике начнет делать ошибки. То есть продвижение ВСУ будет быстрым. Второй сценарий - армия рф будет обороняться изо всех сил и их придется выбивать из занятых позиций после тяжелых боев. Тогда это может затянуться", - объяснил Александр Мусиенко.

К тому же эксперт отметил, что наступление задерживается несмотря на улучшение погоды. Все дело в том, что сама подготовка затянулась. То есть накопление оружия, резервов обученных бойцов и операции по истощению армии рф. На это повлияла, как погода, так и темпы, с которыми Украине передавали оружие.

"Сейчас мы только начали истощать армию рф, также улучшается погода. Никто не отказывается от борьбы, но у нас еще не все оружие, которое необходимо для наступления. К тому же все ще идет обучение некоторых военных ВСУ", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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