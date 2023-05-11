Российские захватчики не прекращают превращать мирные украинские города и села в пожарища, сея разрушения и смерть.

Так, за прошедшие сутки враг снова бил по мирным городам и селам Запорожской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.

После 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

«60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес три авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА», - рассказали в ЗОВА.

В результате атак изуродованы частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

Из РСЗО враг атаковал Малокатериновку – восемь человек пострадали от кассетных снарядов.

Трое из них это работники скорой помощи, приехавшие по вызову. Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины.

В Сети появились страшные кадры с места обстрела кассетными снарядами.

Добавим, что в прошлый вечер и поздно ночью оккупанты ударили и по многострадальному Никополю Днепропетровской области.

В городе в результате нового обстрела разбиты три частных жилых дома, хозяйственные постройки, изуродована линия электропередач и авто. Люди, к счастью, не пострадали.

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