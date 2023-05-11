Так, за прошедшие сутки враг снова бил по мирным городам и селам Запорожской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.
После 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.
«60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес три авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА», - рассказали в ЗОВА.
В результате атак изуродованы частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.
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Из РСЗО враг атаковал Малокатериновку – восемь человек пострадали от кассетных снарядов.
Трое из них это работники скорой помощи, приехавшие по вызову. Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины.
В Сети появились страшные кадры с места обстрела кассетными снарядами.
Добавим, что в прошлый вечер и поздно ночью оккупанты ударили и по многострадальному Никополю Днепропетровской области.
В городе в результате нового обстрела разбиты три частных жилых дома, хозяйственные постройки, изуродована линия электропередач и авто. Люди, к счастью, не пострадали.
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Также сообщалось, что кафиров жестоко разгромили не только под Бахмутом.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ задерживается, несмотря на улучшение погоды.