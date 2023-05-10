Російські загарбники отримали гідну відсіч від українських захисників, які боронять свою землю.

Так, українські герої знищили майже роту окупантів на Таврійському напрямку, пише Politeka.net з посиланням на Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

«На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов», - йдеться у повідомленні.

Українські захисники також констатували, що загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли.

Однак ЗСУ помстилися ворогу - підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 707 вогневих завдань.

«Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати противника на таврійському напрямку складають майже роту», - розповіли бійці.

Також знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нові величезні втрати окупантів під Бахмутом.

Так, за дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанта, ще 87 — "на півшляху до попередньо згаданих". Серед усіх них є і вагнерівці.

«Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян», - повідомили штурмовики.

Також повідомлялось, що бійці 3 штурмової бригади ЗСУ під час штурму російських позицій просунулись на 2.6 кілометра та розгромили 72 бригаду РФ.

В Мережі вже з'явилися фото окупантів, яких взяли в полон.

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Також повідомлялось, що росія розбомбила торговельний центр, школу і житлові будинки.

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