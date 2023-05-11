Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.
По его словам, в США реализована определенная концепция, которая позволяет нейтрализовать почти всю дальнюю авиацию рф, даже, в условиях, когда ей удастся "выйти из-под удара" на авиабазе и взлететь.
«Другими словами, у американцев уже опробована и находится на вооружении глобальная система противодействия Дальней авиации России (и авиационным стратегическим носителям любой другой страны мира), которая позволяет уничтожать эти самолеты-носители в любом уголке воздушного пространства планеты, еще до выхода их на рубежи пуска стратегического оружия авиационного...», - пояснил Машовец.
По его словам, данная система была создана в США для применения в условиях глобального ядерного или неядерного конфликта.
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Принцип ее действия напоминает аналогичную систему противодействия атомным подлодкам противника, но в "воздушном варианте".
Работы по созданию аналогичных систем также сегодня ведутся в Европе, добавил Машовец, а также в КНР.
«В России до этого технологического уровня участия в глобальном вооруженном конфликте еще даже не додумались», - заключил эксперт.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада передать истребители F-16 Вооруженным силам Украины.
По его словам, Западу следует дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации.
"Истребитель F-16 был разработан для защиты свободы. Пришло время позволить ему делать то, что умеет лучше всего", – подчеркнул глава литовского МИД.
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Также сообщалось, что новый "жест доброй воли" оккупантов все ближе - названо направление.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупантов жестоко разгромили не только под Бахмутом.