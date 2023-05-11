Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр города Вадим Лях.

«К сожалению, наш город снова обстреляли. Попадания в частный дом, один человек ранен», - сообщил Лях из города атаки.

На кадрах можно увидеть, что спасатели уже на месте, один из домов, в котором жили обычные люди, уничтожен до основания.

Также были повреждены автомобили, а также несколько частных и многоэтажных домов.

В результате атаки пострадала женщина.

Добавим, Донбасса за минувшие сутки пережил 23 вражеских удара. В результате российских атак пострадали 13 населенных пунктов области.

Враг бил по городам Авдеевка, Торецк, Курахово, Часов Яр, Константиновка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, Щербиновка, Нью-Йорк, селах Новокалиново, Карловка, Сокол, Белокузьминовка.

Повреждены 30 гражданских объектов – 25 жилых домов, помещение банка, гаражи, автомобиль, фермерское хозяйство.

Россияне совершили четыре артиллерийские атаки на Часов Яр, попали в дом, убили двух гражданских жителей. В результате вражеских атак также ранение получил житель Бахмута.

Артиллерией армия России накрыла Курахово. Повреждены 8 частных и два многоквартирных дома.

В результате авиаудара по селу Новокалиново Очеретинского общества убит человек.

Кроме того, ракету С-300 рашисты направили по Константиновке, попали в многоквартирный дом и здание банка. После полуночи враг снова нанес ракетный удар по городу.

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Много раненых и дома-факелы – россияне накрыли людей кассетными снарядами.

Также сообщалось, что оккупантов жестоко разгромили не только под Бахмутом.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ задерживается, несмотря на улучшение погоды.