Бойцы ВСУ в последние дни проводят контратаки. Более того, благодаря этим операциям российской армии на одном из направлений угрожает окружение.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, а также рассказал об этом более детально.

По словам военного эксперта, судя по карте боевых действий, армии рф и вагнеровцам пригожина, ВСУ готовят небольшие "клешни" или же иными словами "окружение".

"Небольшое окружение все ближе для юго-западной части российских войск. Мы сейчас движемся на Бахмут от Кадюмовки, как раз чтобы отрезать одну из группировок войск и взять их на этом направлении в "клешни". Тогда Бахмут будет разблокирован и откроется движение на трассе Константиновка-Бахмут. Мы снимем там давление на наши войска", - объяснил Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что эта задача на Бахмутском направлении первоочередная и поставлена очень грамотно. Роман Свитан пояснил, что правильность заключается в том, что сначала ВСУ может решить тактический вопрос, а потом перейти к оперативным.

"После этого скорее всего будет принято решение об окружении Бахмутско-Солидарской группировки армии рф. Всех этих солдат российских, которые вышли с Попасной на Славянск", - добавил Роман Свитан.

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