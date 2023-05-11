Появились кадры с места мощного пожара, который вспыхнул сразу после взрыва.

Огненное ЧП произошло в центре Милана, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.

По предварительным данным, взорвался припаркованный фургон.

İtalya'nın Milan kentinde büyük bir patlama gerçekleşti. pic.twitter.com/XFzXyvOxlP — TRHaber (@trhaber_com) May 11, 2023

Школу и институт монахинь рядом с местом происшествия эвакуируют.

На кадрах, сделанных сразу после взрыва, можно увидеть, что над городом поднимается столб черного дыма, некоторые автомобили охвачены огнем.

🇮🇹 ITALIE : Explosion dans le centre de #Milan. Plusieurs voitures sont en feu (Sky TG24). pic.twitter.com/WzNkg2BI5O — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 11, 2023

О причинах взрыва, раненных и погибших пока не сообщается.

Milan, explosion in downtown Porta Romana area: several cars on fire, high column of black smoke visible in the city. Causes unknown at the moment. #Milan #Italy #Explosion pic.twitter.com/Jpa5r9ZZF7 — 🇺🇸🦅 The Aristocrat 𐤓𐤉𐤍𐤀☘️ (@LikeaFuckDown7) May 11, 2023

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Напомним, россияне утром 11 мая нанесли новый ракетный удар по мирному Славянску.

В результате атаки один из жилых домов превратился в руины, была ранена женщина.

Вскоре стало известно, что она умерла в больнице.

Также сообщалось, что дома в Запорожской области превратились в факелы - оккупанты накрыли мирных людей кассетными снарядами.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились кадры с места гибели женщины и двух ее маленьких дочерей.