Огненное ЧП произошло в центре Милана, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.

По предварительным данным, взорвался припаркованный фургон.

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Школу и институт монахинь рядом с местом происшествия эвакуируют.

На кадрах, сделанных сразу после взрыва, можно увидеть, что над городом поднимается столб черного дыма, некоторые автомобили охвачены огнем.

О причинах взрыва, раненных и погибших пока не сообщается.

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Напомним, россияне утром 11 мая нанесли новый ракетный удар по мирному Славянску.

В результате атаки один из жилых домов превратился в руины, была ранена женщина.

Вскоре стало известно, что она умерла в больнице.

Также сообщалось, что дома в Запорожской области превратились в факелы - оккупанты накрыли мирных людей кассетными снарядами.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились кадры с места гибели женщины и двух ее маленьких дочерей.