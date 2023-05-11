Огненное ЧП произошло в центре Милана, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.
По предварительным данным, взорвался припаркованный фургон.
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Школу и институт монахинь рядом с местом происшествия эвакуируют.
На кадрах, сделанных сразу после взрыва, можно увидеть, что над городом поднимается столб черного дыма, некоторые автомобили охвачены огнем.
О причинах взрыва, раненных и погибших пока не сообщается.
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Напомним, россияне утром 11 мая нанесли новый ракетный удар по мирному Славянску.
В результате атаки один из жилых домов превратился в руины, была ранена женщина.
Вскоре стало известно, что она умерла в больнице.
Также сообщалось, что дома в Запорожской области превратились в факелы - оккупанты накрыли мирных людей кассетными снарядами.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились кадры с места гибели женщины и двух ее маленьких дочерей.