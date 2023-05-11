Таким мнением, поделился известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

По его словам, гражданская война в россии возможна, но маловероятна в связи с пассивным обществом.

«Скорее всего, мы получим войну элит. Там есть различные сценарии, тоже сценарий гражданской войны нельзя исключать. И тут надо понимать и роль США. Они дозируют свою игру, свое могущество свое влияние с надеждой поймать момент. Момент, чтобы найти адекватных людей, которые будут держать по своим контролем ядерный потенциал россии», - пояснил Рустамзаде в интервью Алесе Бацман.

По его словам, если к власти в результате придет некий «безбашенный нацист» и в его руках окажется ядерный потенциал страны, тогда уже не путин будет самым большим злом для Украины.

Рустамзаде также подчеркнул, что цельного подхода Запада к решению проблемы войны в Украине нет. Так, старая Европа хочет остановить войну ни смотря ни на что.

«Чем больше экономические санкции растягиваются, чем меньше экономического воздействия на «оборонку» россии, чтобы она не могла производить оружие, тем дальше приходится вам вкладываться в военное противостояние», - говорит Рустамзаде.

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Людей можно было спасти.