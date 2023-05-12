Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.
Аналитики напоминают, что ранее командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска отступили до двух километров в тыл россиян на некоторых участках Бахмутского фронта и указывают на реакцию главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина, отражающую усиливающуюся панику информационное пространство.
Эксперты также отмечают, что развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что минобороны России значительно отказалось от цели оцепить там значительное количество украинских сил.
«Русские фланги в Бахмуте и других подобных укомплектованных участках фронта, вероятно, уязвимы для украинских контрударов. Опасность российского окружения крупных украинских сил в Бахмуте, возможно, прошла», - говорится в отчете.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
"Россияне, бегите!": Украина получила мощное оружие, которым уничтожит не только Крымский мост
Новый ракетный удар, первые кадры с места: пылает жилой дом, на земле лежит женщина
"Боже, какое горе": появились кадры с места гибели мамы и ее маленьких дочерей
Лукашенко готовят операцию "Преемник", у украинцев появился уникальный шанс: "Это решит много проблем"
Тем временем в Минобороны Украины сообщили ситуацию по Бахмуту.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, в течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Для врага этот город имеет важное значение, почти сакральный, - отметила Маляр.
Враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно преследует цель оправдать реальную ситуацию.
В то же время, в течение недели врагу не удалось реализовать свои планы. Кроме того, оккупанты понесли большие потери живой силы.
"Наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км, ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", - рассказала Маляр.
Последние новости Украины:
Оккупанты попали в ловушку, которую готовили для ВСУ.
Также сообщалось, что Украина вздрогнула от новых ракетных и авиаударов.
Кроме того, сообщалось, что российскую авиацию можно уничтожить и без F-16 – как именно.