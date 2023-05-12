Украинские силы, вероятно, прорвали некоторые российские рубежи во время локальных контратак у Бахмута.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики напоминают, что ранее командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска отступили до двух километров в тыл россиян на некоторых участках Бахмутского фронта и указывают на реакцию главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина, отражающую усиливающуюся панику информационное пространство.

Эксперты также отмечают, что развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что минобороны России значительно отказалось от цели оцепить там значительное количество украинских сил.

«Русские фланги в Бахмуте и других подобных укомплектованных участках фронта, вероятно, уязвимы для украинских контрударов. Опасность российского окружения крупных украинских сил в Бахмуте, возможно, прошла», - говорится в отчете.

Тем временем в Минобороны Украины сообщили ситуацию по Бахмуту.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Для врага этот город имеет важное значение, почти сакральный, - отметила Маляр.

Враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно преследует цель оправдать реальную ситуацию.

В то же время, в течение недели врагу не удалось реализовать свои планы. Кроме того, оккупанты понесли большие потери живой силы.

"Наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км, ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", - рассказала Маляр.

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Оккупанты попали в ловушку, которую готовили для ВСУ.

Также сообщалось, что Украина вздрогнула от новых ракетных и авиаударов.

Кроме того, сообщалось, что российскую авиацию можно уничтожить и без F-16 – как именно.