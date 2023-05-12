В расположенном глубоко за линией фронта оккупированном Луганске произошли мощные взрывы.

На кадрах, которые появились в сети, видны столбы густого черного дыма, пишет Politeka.net.

Оккупанты убеждены, что удар по территории "Машиностроительного завода 100" нанесли из Краматорска.

Между городами, подчеркнем, расстояние 130 км. Но пропагандисты убеждены, что видны следы авиационных ракет.

По неподтвержденным данным, также горит нафтобаза.

«Неплохой бабах»,

«Вопили же, что "бомбасс домбили". Так что не хочется разочаровывать»,

«Ого! Мост такого не выдержит»,

«Ветер просто попутный был»,

«Впечатляет»,

«Что-то детонирует»,

«Курить надо в специально отведенных местах»,

«Возможно это наши новые Storm Shadow, кто знает» ,

"Ого, такого еще не было!" - комментируют пользователи соцсетей взрывы в оккупированном городе.

Напомним, Великобритания подтвердила факт поставки Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью действия 250 км.

Эксперты убеждены, что ракеты большого радиуса действия меняют правила игры на поле боя, дают Украине возможности, о которых она просила с начала полномасштабной войны.

Теперь в России на оккупированных территориях не осталось безопасных мест в глубоком тылу. Целями ВСУ исключительно военные объекты врага, а оружие для их поражения – высокоточное.

Аналитики также указывали на уязвимость Крымского моста перед Storm Shadow.

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