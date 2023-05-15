Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Константиновскую городскую военную администрацию, вечером 14 мая произошел вражеский обстрел Константиновки крылатой ракетой типа 9М727 "Искандер-К".

В результате атаки были повреждены 10 частных домов, шесть многоэтажек, помещение газораспределительного пункта. К счастью, жертв нет, но два человека получили ранения.

Ночью россияне снова атаковали мирный город. Константиновка была атакована двумя ракетами "С-300". В результате повреждена одна многоэтажка, заведение общего среднего образования.

«Раненые и погибшие на месте не обнаружены», - рассказали в Константиновской ГВА.

В настоящее время в городе водоснабжение частично, отсутствует подача воды из ВНС Белая Гора.

«В штатном режиме продолжают работать предприятия критической инфраструктуры: есть электроэнергия, газоснабжение, вывозится мусор. Заведения здравоохранения работают. Медикаментами, перевязочным материалом обеспечены», – заверили в ГВА.

Добавим, за 14 мая россияне ранили 7 жителей Донбасса: трех человек в Константиновке, троих в Курахово и одного человека в Дружковке.

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Кроме того, Politeka.net писала, что логово оккупантов горит с самого утра.