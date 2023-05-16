Их опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук, пишет Politeka.net.
"Киев. Пока стражи неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом", – прокомментировал кадры Сергей Крук.
Напомним, минувшей ночью Киев пережил страшную вражескую атаку.
«На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», - сообщали в КМВА.
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В результате сбития зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники.
Российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
«Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»)», - сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВС Украины.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum.
Тем временем мэр Киеве сообщил о последствиях падений обломков ракеты на территории зоопарка.
"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты. К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было.
Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали...", - сообщил Кличко.
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