Об этом сообщил глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

«Вчера всех четырех достали. Больше никого там не было", - сообщил глава ВГА.

Россияне ударили по зданию больницы в старой части Авдеевки 15 мая.

«У «мышибратьев» нет ничего святого, они не перед чем не остановятся чтобы уничтожить город. Настаиваю на эвакуации всех гражданских, ведь оставаться в этом аду – это сознательно обрекать себя на смерть», – комментировал страшный удар нардеп Муса Магомедов.

Рашисты били по многострадальной Авдеевке ракетами.

Последствием их «точно в цель» стал удар по зданию неработающей железнодорожной больницы. Четыре человека прятались в бомбоубежище и в нем же погибли.

Напомним, власти Авдеевки настаивают на эвакуации всех гражданских.

«Ужас», «Больно смотреть», «Мой родной город», - комментировали новую атаку на Авдеевку пользователи соцсетей.

Барабаш 16 мая сообщал, что в Авдеевке остается 1762 человека, среди них ребенок, которого ищут уже два месяца

"Вчера после удара из города уехало 6 человек. Сегодня также есть люди, которые записаны на эвакуацию. Есть один ребенок, которого мы не можем найти около двух месяцев – его родителей не видели уже месяц. Пока у нас нет подтверждения, что мальчик находится в безопасном месте", - отметил руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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Оккупанты нанесли беспощадный ракетный удар по Николаеву.

Также сообщалось, что в Херсоне под ракетный удар рашистов попала жилая многоэтажка.

Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество жертв обстрелов и авиадуров.