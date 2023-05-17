З'явилися подробиці про наслідки ракетного удару по Миколаєву.

Так, у ніч проти 17 травня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав фото з наслідками атаки.

На ньому можна побачити пошкоджене приміщення звичайного продуктового супермаркету.

«Я все-таки викладу одну з військових цілей росіян... І так, не вибухає або не долітає одна з чотирьох «суперсучасних аналогових ракет свіжої партії» - це російський стандарт зараз. Купуйте руську зброю: даємо гарантію 75%, що спрацює», - прокоментував фото Кім, додавши, що в результаті удару окупанти знищили 1 000 одиниць ЗРК «Ковбаса» та РСЗВ «Йогурт».

Раніше Кім також повідомив, що внаслідок обстрілу поранено жінку.

Тим часом міський голова Олександр Сенкевич написав, що після вибухів у Миколаєві спалахнули пожежі.

«Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження», - коротко повідомив Сенкевич.

У свою чергу, автор популярного телеграм-каналу «Николаевский Ванек» повідомив, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по Миколаєву «Калібрами».

Ударна хвиля пошкодила цивільні будинки – вибиті двері та вікна. Пожежа спалахнула в одній із порожніх будівель. Також пошкоджено приміщення магазину.

«Відразу з'ясування - всі останні Калібри (квітень Миколаїв та вчора Київ) випуску торішнього, тобто зробили їх уже під час війни…», - повідомив «Ванек», додавши, що росіяни розганятимуть інформацію про нібито пошкоджені військові об'єкти, проте жодна ракета не пролетіла навіть за 100 метрів від них.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що атака по Україні в ніч на 16 травня коштувала Росії мінімум $119 мільйонів.

Так, за даними видання Forbes, одна ракета "Калібр" коштує близько $6,5 млн. Отже, 9 запущених в Україні ракет обійшлися в $58,5 млн.

Гіперзвукові ракети "Кинжал" коштують дорожче - від $10 млн, а з урахуванням того, що Росія запустила їх аж 6 штук - $60 млн доларів були збиті в небі над Україною.

Нагадаємо, що окупанти в ніч на 16 травня також атакували Україну дронами-камікадзе та БПЛА «Орлан-10».

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Також повідомлялося, що окупанти вдарили по Україні не лише ракетами "Кинджал".

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