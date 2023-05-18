Она стала уже девятой с началом мая, пишет Politeka.net.

«На этот раз атака была осуществлена ​​со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА», - сообщили в КМВА.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

«Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону», – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

В Сети уже появились фото обломков сбитой ракеты.

Добавим ранее, мэр Киева Виталий Кличко также сообщал, что пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах нет, к медикам обращений не было.

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