Росія може поплатитись за напад на Україну статусом, який зробить її практично ізгоєм на міжнародному рівні.

Йдеться про статус держави-терориста, пише Politeka.net.

Так, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше припустив, що Росія може бути визнана державою-спонсором тероризму.

Такий натяк Блінкен зробив на слуханнях у бюджетному комітеті Сенату США, присвячених Китаю під час дискусії з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Кадри дискусії вже з'явилися у Мережі.

"Ми ж усі тут хочемо, щоб Китай не допомагав Росії, правильно? Є ідея. 100 американських сенаторів запропонували, щоб ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, щоб утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", – нагадав Грем, додавши, що минули місяці, але цього не сталося.

«Пан державний секретар, ви мені дуже подобаєтеся, але ж ви ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?» – поцікавився Грем.

На це Блінкен дав багатозначну відповідь: Ніколи не говори ніколи.

While testifying on the Hill today, I reiterated that it is in our strategic interest to manage our relationship with the PRC responsibly, in a way that promotes security and prosperity and delivers solutions to challenges that affect our citizens and people around the world. pic.twitter.com/PaIilsqFDt — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 16, 2023

Блінкен тажке підкреслив, що у стратегічних інтересах США - выдповыдальне управління відносинами з КНР, "щоб сприяти безпеці та процвітанню та знаходити вирішення проблем, які торкаються наших громадян та людей у ​​всьому світі".

Зазначимо, що Україна неодноразово закликала визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму, а збройні сили Росії – терористичною організацією.

Цей заклик стосувався насамперед США, де на законодавчому рівні закріплено поняття «держава-спонсор тероризму».

Ключовим обмеженням для країн із цим статусом є заборона експорту товарів подвійного призначення. Але більший вплив матиме те, що на країни та осіб, які торгують із державами-спонсорами тероризму, також можуть накласти санкції. Таким чином, цей статус робить країну ізгоєм на міжнародній арені.

Саме Державний департамент має повноваження визначати такий статус.

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