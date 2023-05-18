О новых успехах украинских героев сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Во время боев наши подразделения, несмотря на то, что не имеют сейчас преимущества в технике, снарядах и личном составе, продолжают продвигаться на флангах: на расстояние от 150 до 1700 м удалось за сутки пройти", - добавил Череватый.

Кроме того, ВСУ уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и восемь полевых складов с боеприпасами.

Данные по продвижению подтверждают и сами бойцы. Так, украинский защитник, который ведет телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон» подчеркнул, что наконец-то обнародовали правильные цифры.

«Наконец-то правильная цифра – 1700 метров в сутки, а то стабильно официалы занижали показатели наших ребят под Бахмутом. Фланговый прорыв продолжается, в городе не все ок, но по флангам ок», – сообщил «демон».

Ранее "Бахмутский демон" сообщал, что у "вагнеровцев" удалось отбить несколько позиций.

«…Мясные дела на флангах продолжаются, взято несколько позиций «вагнеров». Кадыровцы в боях на улицах Бахмута что-то не сильно светятся пока», – сообщал защитник.

В свою очередь боец ​​под ником «Бахмутский» сообщал, что на «флангах ребята продвигаются дальше, в городе ад».

Добавим, 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".

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