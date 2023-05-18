Украинского музыканта Кузьмы Скрябина не стало восемь лет назад, но не только его песни, но и мысли, интервью, его слова до сих пор отзываются в душах украинцев.

Так, в Сети вспомнили слова Кузьмы Скрябина о патриотизме, пишет Politeka.net.

«Нацепил вышиванку – и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой», - говорил Кузьма Скрябин.

Кузьма был убежден, что патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно.

«Ведь до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами – понадевали себе вышиванки и понаклеивали их на машины. Их еще «вышиватниками» называют…», - говорил Скрябин.

Также Кузьма Скрябин был убежден, что национализм должен быть не агрессивным, дипломатичным, интеллигентным.

"И тогда я его поддерживаю", – отмечал Кузьма Скрябин.

Комментируя это интервью Кузьмы Скрябина спустя годы, украинцы констатируют: «Истину говорил, правду раскрывал»,

«Абсолютно поддерживаю, особенно это заметно на политиках или чиновниках, они как правило воры, предатели, лицемеры, или просто отбросы, но натягивают вышиванки»,

«Сто процентов»,

«…Пусть ношение вышиванки не будет пустой демонстрацией украинского искусства, а ежедневно будет сопровождаться выражением этических и нравственных ценностей человека, который его носит. Мне противно видеть когда "патриоты" в вышиванках матерятся, надуживают алкогольными напитками, нарушают действующее законодательство страны, дерутся, творят преступные схемы, унижают ближних, дают или берут взятки, и т.д.».

Напомним, день вышиванки в Украине отмечают ежегодно в третий четверг мая. В этом году День вышиванки пришелся на сегодняшний день, 18 мая.

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