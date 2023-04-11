Єдина донька Андрія Кузьменка дуже рідко ділиться дописами і розповідями про особисте.

Марія-Барбара рідко дає інтерв’ю, ніколи не з’являється на зіркових вечірках і змогла втілити у життя велику мрію – отримати медичну освіту, пише Politeka.net.

Дівчина мешкає у Києві разом із чоловіком. Пара має домашнього улюбленця.

Саме чоловіка, а також їхнього рудого красунчика можна побачити на рідкісних фото Марії-Бабрабри, які були зроблені під час прогулянки у центрі Києва.

«Лисиця?», - жартуючи, підписала фото Барбара.

У коментарях доньці музиканта підтвердили, що її собака дійсно схожий на лиса.

«Гарні», «Які ви милі», «Дуже гарні», «Мої любі», «Чудові», «Ой, я не можу», - коментують користувачі соцмереж сімейні кадри доньки Андрія Кузьми «Скрябіна».

Нагадаємо, Андрій Кузьменко розбився в аварії біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області рано-вранці 2 лютого 2015 року.

Він повертався з концерту в Кривому Розі.

Мати Андрія не вірить, що його смерть була нещасним випадком.

«Ніхто в це не вірив. Хто не приходив до нас, розповідали, що так не могло бути. Не можуть мільйони людей помилятися. Хто винен? Хтось винен. Так просто не буває", - переконана мама Кузьми «Скрябіна».

Жінка переконана, що її сина просто "прибрали зі шляху" за його критику влади і скандальні висловлювання.

Донька Кузьми дуже сумує за своїм татом і згадує, як вони подорожували.

Також повідомлялось про архівні кадри з КУзьмою, які з'явилися в Мережі.