За эти сутки российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пишет Politeka.net.

Уничтожить удалось 21 крылатую ракету, а также 8 враждебных БпЛА разного типа.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", - предупреждают в Генштабе.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Враг также продолжает уничтожать населённые пункты вдоль линии столкновения.

Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

«В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях.

В частности, во временно оккупированном Луганске, Железнодорожная больница используется захватчиками в качестве военного госпиталя, где лечат раненых военнослужащих российской федерации и наемников из ЧВК «вагнер»», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, семь радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.

Добавим, что в Сети появились новые кадры из Бахмута, который оккупанты превратили в настоящий ад.

"Ужас", "Бахмут все?",

"Боже, какой ужас", "Тактика выжженной земли, такое же делали с Попасной, Соледаром. Уничтожают под снос",

"Мертвый город. асвабадители постарались. Город отстроим...Сколько твари жизней унесли",

"От города ничего не осталось" , - комментируют ужасные кадры украинцы.

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