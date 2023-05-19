Ця атака, як пише Politeka.net з посиланням на КМВА, була вже десятою за 19 днів травня. З інтервалом між останніми – менше доби.
«Така травнева інтенсивність «повітряного вогню» ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed». З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», - повідомили в КМВА.
Такою тактикою Кремль намагається виснажити ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.
«Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!», - підкреслили в КМВА.
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Додамо, повітряна тривога також лунала в багатьої регіонах України. Про потужний вибух повідомляли також у Львові.
Раніше у Повітряних силах повідомляли, що ворог атакує Київ найчастіше.
«Вище військове керівництво знає, де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ – треба порахувати. Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, потрібно більше захисту. Це зрозуміло й очевидно має бути всім", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пояснюючи, чому столиця захищена найбільше.
Повідомляючи про особливості атаки в ніч на 18 травна, Ігнат повідомив, що не було цього разу застосування балістичних ракет.
«Саме балістики, яка була в попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також білітичні траєкторії, що летіли. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами", – повідомляв Ігнат.
Нагадаємо, що в ніч на 18 ворог атакував Київ з бомбардувальників.
А в ніч проти 16 травня Київ пережив атаку "Кинджалами".
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Також повідомлялось про ракетний удар по Одесі.
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