Ця атака, як пише Politeka.net з посиланням на КМВА, була вже десятою за 19 днів травня. З інтервалом між останніми – менше доби.

«Така травнева інтенсивність «повітряного вогню» ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed». З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками», - повідомили в КМВА.

Такою тактикою Кремль намагається виснажити ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.

«Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!», - підкреслили в КМВА.

Додамо, повітряна тривога також лунала в багатьої регіонах України. Про потужний вибух повідомляли також у Львові.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що ворог атакує Київ найчастіше.

«Вище військове керівництво знає, де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ – треба порахувати. Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, потрібно більше захисту. Це зрозуміло й очевидно має бути всім", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пояснюючи, чому столиця захищена найбільше.

Повідомляючи про особливості атаки в ніч на 18 травна, Ігнат повідомив, що не було цього разу застосування балістичних ракет.

«Саме балістики, яка була в попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також білітичні траєкторії, що летіли. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами", – повідомляв Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 18 ворог атакував Київ з бомбардувальників.

А в ніч проти 16 травня Київ пережив атаку "Кинджалами".

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