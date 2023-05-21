Известный артист Максим Галкин поделился кадром со своей супругой Пугачевой, однако удивил сеть.

Недавно Максим Галкин, известный юморист, снова удивил своих поклонников снимком, представив кадр в Инстаграм. На своей странице в социальной сети шоумен и ведущий опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своей женой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми - Лизой и Гарри.

На этой снимке, сделанном во время семейной прогулки в парке, Галкин предстает в спортивном костюме, а Алла Борисовна - в стильном белоснежном худи и брюках-кюлотах.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми вызвали бурную реакцию у различной категории пользователей.

Поклонники этой знаменитой пары не могли не заметить, как прекрасно выглядит Алла Пугачева. На фотографии звезда искренне улыбается и нежно обнимает своих детей. Другие же раскритиковали внешний вид Аллы Борисовны, не оценив актуальность кадра.

«Спасибо вам за принципиальную позицию 🔥 это очень много значит в наше время; Красивая история семьи; Время проверяет на прочность, порядочность и благородство; Мама с сыном и внуками?!; Это же не свежее фото. Дети тут маленькие..

Это не актуально, старое все, а где кадры с Израиля?; Будут ли новые фото?; Алла тут слишком молодо выглядит».

Отметим, Алла Пугачева после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. Артистка высказалась против войны, развязанной россией против Украины, но ее старшая дочь Кристина Орбакайте продолжает молчать.

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Также напомним, что россияне придумали новую месть мужу Пугачевой Галкину.

Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и осудила нападение рф на Украину.