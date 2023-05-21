Недавно Максим Галкин, известный юморист, снова удивил своих поклонников снимком, представив кадр в Инстаграм. На своей странице в социальной сети шоумен и ведущий опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своей женой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми - Лизой и Гарри.
На этой снимке, сделанном во время семейной прогулки в парке, Галкин предстает в спортивном костюме, а Алла Борисовна - в стильном белоснежном худи и брюках-кюлотах.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми вызвали бурную реакцию у различной категории пользователей.
Поклонники этой знаменитой пары не могли не заметить, как прекрасно выглядит Алла Пугачева. На фотографии звезда искренне улыбается и нежно обнимает своих детей. Другие же раскритиковали внешний вид Аллы Борисовны, не оценив актуальность кадра.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Накрыли фактически весь город": россияне нанесли массированный удар с "Градов", первые детали и кадры
Военные потролили Павлика после скандала с поездкой по закрытому мосту: "Не каждому доступно"
Завершение войны в 2023 году, эксперт дал свою оценку: "Освобождение наших территорий..."
"Уже не остановить": ситуация в Бахмуте и за городом резко изменилась, подробности продвижения защитников
«Спасибо вам за принципиальную позицию 🔥 это очень много значит в наше время; Красивая история семьи; Время проверяет на прочность, порядочность и благородство; Мама с сыном и внуками?!; Это же не свежее фото. Дети тут маленькие..
Это не актуально, старое все, а где кадры с Израиля?; Будут ли новые фото?; Алла тут слишком молодо выглядит».
Отметим, Алла Пугачева после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. Артистка высказалась против войны, развязанной россией против Украины, но ее старшая дочь Кристина Орбакайте продолжает молчать.
Главные новости Украины:
Также напомним, что россияне придумали новую месть мужу Пугачевой Галкину.
Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.
Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и осудила нападение рф на Украину.